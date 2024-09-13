Altyapısı yeter

Beşıktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Joao Mario, kariyerine başlarken aldığı altyapı eğitimiyle dikkat çekiyor. Portekiz'in ve hatta Avrupa'nın en ünlü futbol akademilerinden birine sahip Sporting Lizbon'un altyapısından yetişti. Sporting'in akademisinde Joao Mario gibi Luis Figo, Cristiano Ronaldo ve Ricardo Quaresma gibi efsanelerin yetişmesi de gözlerden kaçmıyor. Joao Mario, hem Portekiz Milli Takımı hem de oynadığı kulüplerde hep çok yönlülüğüyle fark yarattı. 31 yaşındaki futbolcu, 11 yaşındaki bir stoper olarak başladığı futbol kariyerinde zaman içinde orta sahaya geçti. Esas mevkii orta saha olan Portekizli yıldız, ayrıca kanatlarda da oynadı ve çift yönlü futboluyla Avrupa'da modern futbolun gerekliliklerini yerine getirdi.

QUARESMA'DAN SONRA

Beşiktaş formasıyla iki farklı dönemde oynayan ve tarihe geçen Ricardo Quaresma, Sporting Lizbon akademisinin en önemli isimlerinden biriydi. Aynı şekilde bir başka eski Beşiktaşlı futbolcu Simao Sabrosa da Sporting altyapısında yer aldı. Şimdi Joao Mario da Sporting altyapısından yetişen üçüncü isim olarak Beşiktaş'ta oynayacak.

BİR JOKERDEN DAHA FAZLASI

Joao Mario'nun çok yönlülüğü Beşiktaş'ı en fazla heyecanlandıran detay oldu. Orta sahada 6-8-10 numara mevkiilerinde oynayan Mario, aynı zamanda sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çift yönlü futboluyla dikkat çeken 31 yaşındaki yıldız, Giovanni Van Bronckhorst'un en önemli kozlarından olacak.

RONALDO İLE ARKADAŞLAR

Portekız Milli Takımı ile EURO 2016 ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları kazanan Joao Mario, Cristiano Ronaldo ile çok iyi bir diyaloğa sahip. Saha içerisinde de mevkiileri gereği iyi anlaşan iki yıldız, Portekiz Milli Takımı tarihinin en büyük başarılarında aynı takımda yer aldı. İki isim de Sporting'in akademisinden yetişti.