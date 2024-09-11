Başkan Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ERDOĞAN'DAN ZİYARETİN ARDINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Kabula ilişkin paylaşında bulunan Erdoğan, "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği… pic.twitter.com/KCANDXcUyZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 11, 2024

BEŞİKTAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlı kulüp de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.