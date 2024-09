Azmin diğer adı Mert Günok

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın şimdilerde birinci kalecisi olan 35 yaşındaki başarılı file bekçisi Mert Günok'un aslında oldukça zorlu bir kariyer başlangıcı bulunuyor. Volkan Babacan ve Volkan Demirel'in ardında hep ikinci kaleci olarak yer aldı. Zaman zaman kaleyi devraldığında ise yaptığı önemli kurtarışlarla adından sıkça söz ettirdi. Beşiktaş'a geldiğinde takımın birinci kalecisi Ersin Destanoğlu idi. Milli Takım'ın altyapısında her yaş aralığında kaleyi korumuş olsa da aynı isimler yine önünde yer alıyordu. Çok eleştiri aldı. Yazıldı, çizildi. Fakat o yılmadı. Önce Beşiktaş'ın ardından da A Milli Takım'ın kalesine geçti. Ve artık onun adı yedek listede değil ilk 11'de yazılıyor.

AVRUPA TARİHİN EN İYİ KURTARIŞI

Tecrübeli file bekçisi, A Milli Takımımızın, EURO 2024'deki Avusturya maçında 90+4'de Baumgartner'in yerden seken kafa vuruşunu harika bir refleksle kornere çelmesi büyük bir gündem olmuştu. The xG Philosophy, Mert Günok'un tarihi kurtarışının matematiksel analizini yayınlandı. Mert, o vuruşun % 94'lük gol olma ihtimalini eldivenleriyle devre dışı bırakıp % 6'lık kurtarış ihtimalini gerçekleştirdi. Deneyimli file bekçisinin harika kurtarışı dünya basınında da geniş yer bulmuştu.

SAYISIZ SAATLER ÇALIŞILARAK OLUR

The New York Times'ın eski kaleci olan spor yazarı Matt Pyzdrowski, "Mert Günok'un kurtarışında, yalnızca saatlerce süren ve sürekli bir çalışmayla inşa edilebilecek içgüdüsel bir farkındalık düzeyi var. Topla etkileşimi, yalnızca antrenman sahasında harcadığı sayısız saatler sayesinde yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı. Görüldüğü gibi kalecilik yetenekleri konusunda şanslı bir ülkeyiz ama eğitim konusunda sıkıntılarımız var. Her takımın iyi kaleci antrenörleri getirmesi lazım.