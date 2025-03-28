Gelinim Mutfakta kim elendi 28 Mart Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 28 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1585. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 28 MART KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 28 MART BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 28 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Mart Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mart - 21 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

21 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Cansu & İlayda gelin oldu.