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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dikkat çeken derbi yorumu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dikkat çeken derbi yorumu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho bu karşılaşmayı değerlendirdi. Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray ve Trabzonspor ile karşılaşacakları maçlar hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 23:18
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dikkat çeken derbi yorumu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde bu maçın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.

Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum.

Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli.

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