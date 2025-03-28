  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fibabanka 103-82 Semt77 Yalovaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Fibabanka 103-82 Semt77 Yalovaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 103-82 yendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 21:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Fibabanka 103-82 Semt77 Yalovaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 103-82 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 18. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka: 103 - Semt77 Yalovaspor: 82

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 14, Needham 16, Mathews 13, Morgan 5, Plavsic 9, Allman 13, Yiğit Arslan 10, Yağız Aksu 2, Sleva 10, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek, Terry 9

Semt77 Yalovaspor: Sherfield 10, Johnson 20, Nichols 7, Ege Özçelik 2, Krampelj 11, Griffin 8, Boran Güler 6, McConico 2, Kadir Bayram 10, Peterka, Yiğit Onan 6

1. periyot: 28-19

Devre: 50-34

3. periyot: 79-61

Beş faulle çıkanlar: 25.13 Allman, 37.10 Sleva (Beşiktaş Fibabanka), 25.25 Nichols (Semt77 Yalovaspor)

Bodrum'da 2. penaltı kararı!
REKLAM-Casper
DİĞER
Şarkıcı Aleyna Tilki'ye şantaj yapmıştı...Cezası belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya yalvaran CHP'li Özel'e sert tepki: İngiliz Muhiplerinden farkınız yok!
Konyaspor evinde galip!
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Fibabanka evinde hata yapmadı! Beşiktaş Fibabanka evinde hata yapmadı! 21:35
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 21:22
Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:09
G.Saray Rob Gray'i kadrosuna kattı G.Saray Rob Gray'i kadrosuna kattı 20:50
G.Saray derbiye hazır! Osimhen ve Sanchez... G.Saray derbiye hazır! Osimhen ve Sanchez... 20:07
Göz-Göz ve Fırtına sunar! Göz-Göz ve Fırtına sunar! 20:05
Daha Eski
Mou: Sürpriz olmadı Mou: Sürpriz olmadı 19:56
A. Efes-M.Tel Aviv | CANLI A. Efes-M.Tel Aviv | CANLI 19:10
F.Bahçe Beko-Baskonia | CANLI F.Bahçe Beko-Baskonia | CANLI 19:00
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI 18:41
Sipay Bodrum FK-F.Bahçe maçı ayrıntıları Sipay Bodrum FK-F.Bahçe maçı ayrıntıları 18:37
Sipay Bodrum FK-F.Bahçe | CANLI Sipay Bodrum FK-F.Bahçe | CANLI 18:20