Gençlerbirliği 1-0 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.
Ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan küme düşme hattındaki Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise 34 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Mikail Okyar), Joca, Nalepa (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 46 Leo Gaucho)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Alpay Çelebi, Awuku, Nafican Yardımcı (Dk. 85 Çağrı Giritlioğlu), Muscat (Dk. 32 Kappel), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 85 Safa Kınalı), Begic (Dk. 85 Ahmet Yazar), Ogundu, Sambou (Dk. 62 Okyere)
Gol: Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+3 Joca (Gençlerbirliği), Dk. 40 Kappel (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)