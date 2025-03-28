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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-0 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gençlerbirliği 1-0 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk etti. Gençlerbirliği bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 23:35
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Gençlerbirliği 1-0 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan küme düşme hattındaki Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise 34 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Mikail Okyar), Joca, Nalepa (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 46 Leo Gaucho)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Alpay Çelebi, Awuku, Nafican Yardımcı (Dk. 85 Çağrı Giritlioğlu), Muscat (Dk. 32 Kappel), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 85 Safa Kınalı), Begic (Dk. 85 Ahmet Yazar), Ogundu, Sambou (Dk. 62 Okyere)

Gol: Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+3 Joca (Gençlerbirliği), Dk. 40 Kappel (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

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