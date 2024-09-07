TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak takımdan ayrılması beklenen iki isimle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:55
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ABOUBAKAR HATAY YOLCUSU
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığı yakın.
Bu sezon kadroya alınmayan Kamerunlu golcü, Atakaş Hatayspor ile anlaşmak üzere.
EYÜPSPOR AMARTEY'E TALİP OLDU
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor.
Şu zamana kadar 7 takımı reddeden Ganalı oyuncu, ayrılık için ikna edilmeye çalışılıyor.
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