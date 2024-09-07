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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak takımdan ayrılması beklenen iki isimle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:55
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

Bu sezon flaş transferler yapan ve takımdaki eksiklikleri büyük oranda kapatan siyah-beyazlılarda gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta son olarak takımdan ayrılması beklenen 2 isimle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

ABOUBAKAR HATAY YOLCUSU

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığı yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

Bu sezon kadroya alınmayan Kamerunlu golcü, Atakaş Hatayspor ile anlaşmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta iki ayrılık kapıda! İşte o isimler...

EYÜPSPOR AMARTEY'E TALİP OLDU

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor.

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