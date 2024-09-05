TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe de devrede
Transfer tahtasının kapanmasını günler kala Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Kara Kartal, son olarak Joao Mario'ya siyah beyazlı formayı giydirdi. Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Beşiktaş'ın kiralamak istediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:31 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:39
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Avrupa Ligi listesini UEFA'ya oyuncu listesini verdi.
Açıklanan kadroda Amartey, Chamberlain, Aboubakar ve Necip Uysal yer almadı.
Öte yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında sağ bek bölgesi yer alıyor.
Jonas Svensson'u yedekleyecek sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Kartal, 33 yaşındaki Kieran Trippier'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı 33 yaşındaki sağ bek St James Park'tan ayrılabilir.
Sky Sports'ın haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Başakşehir ve Eyüpspor İngiliz oyuncu ile ilgileniyor.
Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, Newcastle'da çıktığı 94 maçta 4 gol atıp 21 de asist yaptı.
Kieran Trippier Kimdir?
Newcastle United FC takımında Defans mevkinde forma giyen Kieran Trippier, 19 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir.
178 cm boyunda ve 81 kilo olan Kieran Trippier, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Yıldız oyuncu, 53 maçta İngiltere Milli Takım formasını giydi.
DİĞER