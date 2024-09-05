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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe de devrede

Transfer tahtasının kapanmasını günler kala Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Kara Kartal, son olarak Joao Mario'ya siyah beyazlı formayı giydirdi. Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar için İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Beşiktaş'ın kiralamak istediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:31 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:39
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Transfer tahtasının kapanmasına günler kala Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir giriş yapan siyah beyazlılar kadrosuna önemli isimleri dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

3 kulvarda yarışmak için rotasyonlu kadro kurmak isteyen Hollanda çalıştırıcı yönetime raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Avrupa Ligi listesini UEFA'ya oyuncu listesini verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Açıklanan kadroda Amartey, Chamberlain, Aboubakar ve Necip Uysal yer almadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Öte yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında sağ bek bölgesi yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Jonas Svensson'u yedekleyecek sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Kartal, 33 yaşındaki Kieran Trippier'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı 33 yaşındaki sağ bek St James Park'tan ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Sky Sports'ın haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Başakşehir ve Eyüpspor İngiliz oyuncu ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, Newcastle'da çıktığı 94 maçta 4 gol atıp 21 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Kieran Trippier Kimdir?
Newcastle United FC takımında Defans mevkinde forma giyen Kieran Trippier, 19 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

178 cm boyunda ve 81 kilo olan Kieran Trippier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş İngiliz yıldızı kiralamak istiyor! Fenerbahçe'de devrede

Yıldız oyuncu, 53 maçta İngiltere Milli Takım formasını giydi.

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