TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor
Trendyol Süper Ligi'nin İstanbul devlerinden Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip çıktı. Ganalı oyuncunun beklentileri karşılanması halinde takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:49
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Leicester'dan Beşiktaş'a 2023 yılının Temmuz ayında bedelsiz olarak getirilen Amartey, savunma hattında düşünülmeyen isimlerin başındaydı.
Africafoot'un haberine göre 29 yaşındaki Ganalı oyuncuya, Premier Lig'e çıkma başarısı göstermiş Ipswich teklif sunmaya hazırlanıyor.
Aynı zamanda Amartey için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ve Ganalı oyuncunun kendi beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı biliniyor.
Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Amartey için gelecek teklif ve gideceği kulüp ise yönetim ve taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Ganalı stoper, siyah beyazlı forma ile toplamda 27 maçta 1.723 dakika görev almış ve 1 gol katkısı sunmuştu.
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