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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Trendyol Süper Ligi'nin İstanbul devlerinden Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip çıktı. Ganalı oyuncunun beklentileri karşılanması halinde takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:49
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Beşiktaş'ın van Bronckhorst macerası yenilgisiz başladı. Siyah beyazlı ekip, Hollandalı teknik direktör ile çıktığı 4 maçta; 1 kupa, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kadroda da köklü değişiklik yaparak sezonda iddialı bir çıkış yakalamak isteyen Bronckhorst, soluğu hücum hattında aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Özellikle Immobile, R. Silva, Ndour gibi transferler ile istediğini elden eden deneyimli çalıştırıcı, bu sefer savunma hattına dokunuşlar yapmak üzere görüşmelere başladı ve Augsburg takımından 26 yaşındaki stoper Felix Uduokhai'yi renklerine neredeyse bağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Transfer operasyonları devam ederken öte yandan kadroda düşünmediği oyuncuları değerlendirmek isteyen Bronckhorst'a müjde Premier Lig'den geldi

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Leicester'dan Beşiktaş'a 2023 yılının Temmuz ayında bedelsiz olarak getirilen Amartey, savunma hattında düşünülmeyen isimlerin başındaydı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Africafoot'un haberine göre 29 yaşındaki Ganalı oyuncuya, Premier Lig'e çıkma başarısı göstermiş Ipswich teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Aynı zamanda Amartey için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ve Ganalı oyuncunun kendi beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı takımdan ayrılacağı biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Amartey için gelecek teklif ve gideceği kulüp ise yönetim ve taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Premier Lig ekibi teklife hazırlanıyor

Ganalı stoper, siyah beyazlı forma ile toplamda 27 maçta 1.723 dakika görev almış ve 1 gol katkısı sunmuştu.

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