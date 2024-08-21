Beşiktaş'ın Lugano kafilesi belli oldu! O isimler yok

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda o isimler listede yer almadı.

İŞTE KAFİLEDE YER ALMAYAN İSİMLER:

Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu