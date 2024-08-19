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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Mikayil Faye ısrarı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Mikayil Faye için kolları sıvamış durumda. Kara Kartal bu transfer için o formülü devreye sokacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Mikayil Faye ısrarı!

Beşıktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mikayil Faye, Barcelona kulübüne yeni bir teklif önerisinde bulundu. İspanyol basınındaki haberlere göre; Beşiktaş genç yıldız için 10 milyon euro teklif etti. La Liga devi 15 milyon euroda ısrar edince görüşmler yavaşladı. Fransız kulübü Rennes, 10 milyon euro bonservisin yanı sıra 5 milyon euro bonus önerince transferde öne geçti. Beşiktaş ise teklifini değiştirme kararı aldı. Siyah beyazlılar Barcelona'nın bu kadar fazla beklenti içinde olduğu Faye'yi bonservisi ile almak yerine kiralama seçeneğini devreye soktu. Ndour'da olduğu gibi belli oranla Avrupa Kupaları'nda dakika sözü vererek Faye'yi alma hamlesi yaptı.

MAAŞINI BEŞİKTAŞ VERECEK

Sol ayaklı oyuncunun kontrarı 2027'de sona erecek. Mikayil Faye, sol bekte de görev alabiliyor. Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar, satın alma opsiyonuyla kiralama modeliyle Katalan ekibiyle ile yeniden masaya oturdu. Mikayil Faye ise süre alabileceği bir takıma imza atmak istiyor. Beşiktaş'ın, Faye için yaptığı teklifte zorunlu ya da zorunlu olmayan bir satın alma bedeli yer almıyor. Bir sezonluk kiralama ücreti. Ayrıca maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanması şartları sözleşmede yer alıyor.

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