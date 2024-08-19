Ciro Immobile'den Türkçe paylaşım

Trendyol Süper Lig'inde ikinci haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçı 4 - 2 kazandı.
Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'a karşı 2 golünü kaydeden yeni transferleri Ciro Immobile, maç ile ilgili taraftarlarına Türkçe paylaşımda bulundu.
İtalyan santrafor paylaşımda, "Merhaba Kartallar, dün akşamki maçı beğendiniz mi?" dedi
İŞTE O PAYLAŞIM:
merhaba Kartallar, dün akşamki maçı beğendiniz mi? Hello Eagles, did you like the match last night?— Ciro Immobile (@ciroimmobile) August 19, 2024