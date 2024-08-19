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Ciro Immobile'den Türkçe paylaşım

Beşiktaş'ın ses getiren yeni transferi C. Immobile, sosyal medya hesabından taraftarlar için Türkçe paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:29
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Ciro Immobile'den Türkçe paylaşım

Trendyol Süper Lig'inde ikinci haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçı 4 - 2 kazandı.

Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'a karşı 2 golünü kaydeden yeni transferleri Ciro Immobile, maç ile ilgili taraftarlarına Türkçe paylaşımda bulundu.

İtalyan santrafor paylaşımda, "Merhaba Kartallar, dün akşamki maçı beğendiniz mi?" dedi

İŞTE O PAYLAŞIM:

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