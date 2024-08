Ciro Immobile'den Türkçe paylaşım

Trendyol Süper Lig'inde ikinci haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçı 4 - 2 kazandı.

Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'a karşı 2 golünü kaydeden yeni transferleri Ciro Immobile, maç ile ilgili taraftarlarına Türkçe paylaşımda bulundu.

İtalyan santrafor paylaşımda, "Merhaba Kartallar, dün akşamki maçı beğendiniz mi?" dedi

İŞTE O PAYLAŞIM:

merhaba Kartallar, dün akşamki maçı beğendiniz mi? Hello Eagles, did you like the match last night?