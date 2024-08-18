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Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, evinde tam puan almak için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 14:27 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 07:13
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Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaiş, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferlerle de adından sıklıkla söz ettiren siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından bu sezon ilk kez Dolmabahçe'de taraftarıyla buluşacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR İLE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

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