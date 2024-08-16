Beşiktaş'tan Chelsea'nin genç yıldızı Angelo'ya kanca!

Sezona Süper Kupa ve Samsunspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan kulüpten ayrılacak isimleri ikna etmeye çalışan siyah- beyazlılar diğer yandan kadroyu güçlendirme arayışlarını devam ettiriyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için başta Chamberlain, Amartey ve Aboubakar olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmak için mücadele eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Hollandalı çalıştırıcının çok istediği Angelo'ya Chelsea'den onay çıktı. 15 milyon euro değerindeki futbolcunun yeni rotası Beşiktaş olabilir.

MARESCA'DAN YEŞİL IŞIK

Beşıktaş, Chelsea'nin genç Brezilyalısı Angelo'yu transfer etmek için girişimlere başladı. 19 yaşındaki futbolcu için eski takımı Santos'un da devrede olduğu iddia edilse de Kartal'ın daha istekli olduğu Brezilyalı kanatın kulübünden de transfere onay çıktı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına vize verdiği ifade edildi. Sambacının da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

GEÇEN SEZON STRASBOURG'DA OYNADI

İngılızlerın şu an seçeneklere baktığı öğrenilirken, en ciddi adayın Beşiktaş olarak görüldüğü belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Siyah beyazlılar, Ndour'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Sambacı, 25 maça çıkarken 4 gol kaydetti.