Gabriel Paulista: Önemli bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI:

Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz.

PAULISTA SAKATLIĞI HAKKINDA DA KONUŞTU

O pozisyonda bileğim burkuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım.

İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve takım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun ettim. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum.