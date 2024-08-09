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Beşiktaş'tan transfer taarruzu! İşte listedeki 6 isim

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İşte listedeki isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'tan transfer taarruzu! İşte listedeki 6 isim

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlandırdı. Önceliği sağ bek, sol bek, kanat forvet ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da Angel Correa, Steven Berghuis, Diego Moreira, Renato Veiga, Vladimir Coufal, Nelson Semedo isimleri sıcaklığını koruyor. Avrupa basını siyah-beyazlıların birçok oyuncu ile görüştüğünü bunların içinde bazı futbolcular ile anlaştığını transferleri için tüm şartlarını zorladığını yazdı.

ÖNCELİK ARJANTİNLİ ANGEL CORREA

Beşıktaş, ilk olarak Atletico Madrid'le özdeşen Angel Correa ile temas kurdu. Madrid ile 2026'ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi. Correa, Atletico Madrid'de 421 kez forma giyerek kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.

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