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Semih'in Premier Lig cevabı! FulhamAston Villa mı?

Beşiktaş'ın yetenekli genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için Fulham'dan 15 milyon Euro, Aston Villa'dan 18 milyon Euro teklif sunuldu. Siyah beyazlı yönetimin ve Kılıçsoy'un cevabı ne oldu? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:56
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Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Beşiktaş, Süper Kupa'nın ardından sezona daha güçlü bir kadro ile başlamak için transfer görüşmelerine devam ediyor.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Tüm bu süreç devam ederken takımın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'a iki İngiliz takımından teklif geldiği biliniyor.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Kartalların genç santraforu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 11 gol 3 asist katkısı sunmasının yanı sıra EURO 2024 kadrosunda kendisine yer edinenlerden biri olmuş ve aldığı kısıtlı süreye rağmen kendini gösterme fırsatı bulmuştu.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Kılıçsoy'a ilk teklif Fulham'dan 15 milyon Euro olarak geldi!

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Ardından devreye giren diğer İngiliz takımı Aston Villa ise 18 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çaldı!

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş yönetimi tarafından 9 numaralı formaya layık görülen ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olarak gösterilen Kılıçsoy, tüm bu hamlelere rağmen İngilizlerin yakın takibinden çıkamadı.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Kadro güçlendirme çalışmaları ile Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kartallar, ise Semih'in önce şampiyonluğa odaklanarak yuvada kalmasını istediklerini belirtti.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Sabah'ın haberine göre genç oyuncu, yakın çevresine hedefinin ''önce şampiyonluk, sonra Premier Lig'' olduğunu söyledi.

Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Semih'in astronomik bir rakam teklif edilmediği sürece Beşiktaş'ta kalacağı düşünülüyor.

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