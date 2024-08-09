Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?
Beşiktaş'ın yetenekli genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için Fulham'dan 15 milyon Euro, Aston Villa'dan 18 milyon Euro teklif sunuldu. Siyah beyazlı yönetimin ve Kılıçsoy'un cevabı ne oldu? İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:56
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Kılıçsoy'a ilk teklif Fulham'dan 15 milyon Euro olarak geldi!
Ardından devreye giren diğer İngiliz takımı Aston Villa ise 18 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çaldı!
Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş yönetimi tarafından 9 numaralı formaya layık görülen ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olarak gösterilen Kılıçsoy, tüm bu hamlelere rağmen İngilizlerin yakın takibinden çıkamadı.
Kadro güçlendirme çalışmaları ile Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kartallar, ise Semih'in önce şampiyonluğa odaklanarak yuvada kalmasını istediklerini belirtti.
Sabah'ın haberine göre genç oyuncu, yakın çevresine hedefinin ''önce şampiyonluk, sonra Premier Lig'' olduğunu söyledi.
Semih'in astronomik bir rakam teklif edilmediği sürece Beşiktaş'ta kalacağı düşünülüyor.
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