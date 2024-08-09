Semih'in Premier Lig cevabı! Fulham mı Aston Villa mı?

Ardından devreye giren diğer İngiliz takımı Aston Villa ise 18 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çaldı!

Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş yönetimi tarafından 9 numaralı formaya layık görülen ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olarak gösterilen Kılıçsoy, tüm bu hamlelere rağmen İngilizlerin yakın takibinden çıkamadı.