TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş'a flaş Cengiz Ünder teklifi!

Sağ kanata transfer yapmak isteyen ve bu yüzden temaslarda bulunan Beşiktaş'a sürpriz bir haber geldi. Fenerbahçe'de o mevkide birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder Türkiye'de kalmak istiyor.