TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş'a flaş Cengiz Ünder teklifi!
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için, menajerinden flaş bir hamle geldi. Milli oyuncunun menajeri Cengiz'i Beşiktaş'a önerdi. İşte teklifin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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KARTAL'A YEŞİL IŞIK
Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.
1357 DAKiKA 9 GOL 3 ASiST
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.
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