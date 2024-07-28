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Bakan Bak ve Arat Paris’te buluştu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları organizasyonunda bulunmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak Paris'e gitti. 1 hafta boyunca Paris'te kalacak olan Başkan Arat, Beşiktaş'ın Cuma günü yapılacak yönetim kurulu toplantısı için yurda dönecek. Hasan Arat, Olimpiyat Komitesi adına görevli olarak bulunduğu Paris'te, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Bakan Bak ve Arat Paris’te buluştu
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları organizasyonunda bulunmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak Paris'e gitti. 1 hafta boyunca Paris'te kalacak olan Başkan Arat, Beşiktaş'ın Cuma günü yapılacak yönetim kurulu toplantısı için yurda dönecek. Hasan Arat, Olimpiyat Komitesi adına görevli olarak bulunduğu Paris'te, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.
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