Clement Lenglet sesleri

Yenı sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunmaya lider özellikleri olan bir takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü. İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. 29 yaşındaki Fransız stoper için 2. Başkan Hüseyin Yücel, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceği ve Lenglet'in transferi ile ilgili son durumu masaya yatıracakları öğrenildi.

BİTME İHTİMALİ YÜKSEK

Sıyah beyazlılar, Katalan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulduğu ileri sürüldü. 1.86 boyundaki tecrübeli futbolcu geçen sezonu da İngiliz ekibi A.Villa'da kiralık geçirmişti. Buradan hareketle Barcelona'nın Lenglet'i kadroda düşünmediği ve Beşiktaş'a 'evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Oyuncunun da Türkiye'ye sıcak bakabileceği kaydedildi. Sol ayaklı ve sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

15 KEZ MİLLİ OLDU

Kulüp kariyerinde 354 resmi karşılaşmada forma giyen Leglet, 14 gol, 8 asist üretti. 76 sarı, 2 direkt kırmızı kart gördü. Ülkesinin milli takımında 15 maça çıktı. Lenglet, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında toplam 2.071 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez sarı kart gördü.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız stoper Clement Lenglet'e sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Lenglet'in yeni bir takım bulamaması durumunda söz leşme feshinin son çare olabileceği belirtiliyor.