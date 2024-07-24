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Beşiktaş'tan Natan Bernardo de Souza'ya kanca! Opsiyonlu kiralama teklifi...

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, mesaisine devam ediyor. İlk etapta defansa yönelen Kartal’da son olarak
Natan ismi öne çıkarken Merih Demiral ve Emirhan Topçu da listede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'tan Natan Bernardo de Souza'ya kanca! Opsiyonlu kiralama teklifi...

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş hız kesmiyor. Siyah beyazlılar eksik mevkileri doldurmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Transfer döneminin başından itibaren Gabriel, İmmobile ve Rafa Silva gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Kartal, nokta atışı hamleleri devam ettirecek. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un Slovenya kampında sunduğu raporda bu kapsamda büyük önem taşıyor.

SOL STOPER OYNUYOR

Transfer çalışmaları doğrultusunda savunma hattındaki eksikleri gidermek isteyen Beşiktaş yönetimi, Napoli'den Natan Bernardo de Souza'yı gözüne kestirdi. 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı da gündeminde tutan siyah beyazlılar, hazırlıklarını yapıyor. Sol stoper ve sol bek olarak oynayan Natan, Napoli'de geçen sezon 21 resmi maça çıkarken bin 496 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş'ta diğer adaylar için görüşmeler de devam ediyor. Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi konusunda henüz somut bir adım atılamadı. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıca Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yolları ayırmayı düşünen Merih Demiral'la da temaslar kuruyor. Hem Al Ahli hem de Merih'le temasa geçen Beşiktaş, kısa sürede savunma transferini noktalamayı amaçlıyor.

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