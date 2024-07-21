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Yeni hedef Asensio

İngiliz basınının iddiasına göre Beşiktaş PSG forması giyen Marco Asensio ile ilgileniyor. 28 yaşındaki İspanyol için Kara Kartal’ın çok istekli olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Yeni hedef Asensio

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya çalışıyor. Fransa medyasında yer alan haberlere göre göre Kara Kartal, PSG'de kadroda düşünülmeyen Asensio ile ilgileniyor. Fransız deviyle 2026'ya kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmeler yapıldığı vurgulanıyor. Siyah beyazlıların, Asensio'ya siyah beyazlı formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ettiği, transferde istekli olduğu vurgulandı.

31 MAÇTA 5 GOL ATTI

Geçen sezon bedelsiz olarak transfer olduğu PSG'de sakatlıklar yaşayan ve sınırlı süre alabilen Asensio tüm kulvarlarda 31 maçı çıkıp 5 gol attı, 7 de asist yaptı. Asensio, İspanya Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Mallorca altyapısından yetişen Marco Asensio, bir dönem Real Madrid forması da giymişti. Marco Asensio'nun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

BEDELSIZ IMZALADI

Real Mallorca altyapısında yeşen Marco Asensio daha sonra Real Madrid'in yolunu tuttu. Bir dönem Espanyol'da da kiralık olarak forma giyen Marco Asensio, 2023-2024 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Paris Saint Germain'e imza attı.

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