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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve Rafa Silva ile Ciro Immobile gibi yıldız takviyeleriyle büyük ses getiren Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:31
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor ve şampiyonluğu hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Bunun için siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Şimdiden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Kara Kartal transferde durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Beşiktaş bu hamlelerden sonra bir dünya yıldızının peşine daha düştü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

BEŞİKTAŞ'TAN ASENSIO BOMBASI

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun One Football'dan derlediği habere göre; Beşiktaş, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Siyah-beyazlı ekip için müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Haberde, Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi

Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı.

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