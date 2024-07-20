TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Müjdeli haber geldi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve Rafa Silva ile Ciro Immobile gibi yıldız takviyeleriyle büyük ses getiren Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş bu hamlelerden sonra bir dünya yıldızının peşine daha düştü.
İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ'TAN ASENSIO BOMBASI
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun One Football'dan derlediği habere göre; Beşiktaş, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düştü.
Siyah-beyazlı ekip için müjdeli haber geldi.
Haberde, Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi.
Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Fransız takımıyla 31 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asist yaptı.
Tecrübeli sağ kanatın güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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