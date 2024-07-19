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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 12:12
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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelinin tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basına açık antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Kadir Kılıç da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon istasyonunda çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak.

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