Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelinin tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basına açık antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Kadir Kılıç da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon istasyonunda çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak.