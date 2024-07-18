Kartal'ı prensi uçuracak

Beşıktaş Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin "dinamik ve yetenekli raporu yazmasından sonra Semih'in alt yapıda oynamadığı takım kalmadı. Keza Milli Takım'da da öyle. Attığı klas gollerle dikkatleri üzerine çeken genç golcü A Takımda bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kötü performansını güzel golleriyle kurtaran isimdi.

HOCANIN ARADIĞI YETENEK

Hollandalı çalıştırıcı bilindiği üzere 4-3-3 sistemi oynatıyor. Defansif ve ofansif olarak değişkenlik taşıyor. Van Bronckhorst'un bu sisteminde hızlı ve golcü kanat oyuncuları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Semih, Hollandalı Teknik Adam'ın tam aradığı oyuncu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve ona göre transferler yapan Siyah beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un verdiği rapor doğrultusunda "Gollerin Prensi"ni satmama kararı aldı.

GENÇ YERLİ 9

Fenerbahçe Cenk'in mesi bekleniyor. transferini "Plan Yerli 9" diye açıklamıştı. Beşiktaş ise Cenk'in giydiği 9 Numarayı Semih'e vererek hem genç golcüye büyük bir jest hem de ezeli rakibine gönderme yaptı. Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bu sezon İmmobile ile birlikte Semih'ten güzel goller ve iyi bir performans beklediklerini ifade etti.