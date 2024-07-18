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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Sebastien Haller!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme son olarak yeniden Sebastien Haller geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Sebastien Haller!

İtalyan golcü İmmobile'yi transfer eden Beşiktaş, Dortmund'dan Sebastien Haller ile pivot santrfor sorununu da çözüyor. Kara Kartal, tranfser dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Siyah beyazlı yönetim; Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile hamlelerini yaparak taraftarlarını mutlu etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği ile pivot santrfor Sebastien Haller ile temasa geçilmişti. Dortmund iki yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü için kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Üç veya dört bölgeye takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten idareciler, santrfor transferine son noktayı koymuş değil.

FİLDİŞİLİ YILDIZ TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Beşıktaş, satılması planlanan Aboubakar ve Muleka'dan gelecek parayı Haller transferinde kullanmaya kararlı. Alman ekibi ile bonservis pazarlığı da sürüyor. Kartal, fiyatın 7-8 milyon euro bandına çekilmesine çalışıyor. Yönetim, Fildişi Sahili golcüyle birlikte pivot santrafor açığını da kapatmayı amaçlıyor. Borussia Dortmund formasıyla 41 maçta 12 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Geçen sezon kısa süreler şans bulduğu 14 lig maçında 1 asist gerçekleştiren Haller ayrılmak istediğini yönetime de bildirdi.

Sebastıen Haller, bir dönem Ajax performansıyla dikkat çekerken 30 yaşındaki yıldız Dortmund'a transferiyle büyük ses getirmişti. Transferin ardından kanser hastası olduğu tespit edilen Haller, bir dönem futboldan uzak kalmıştı. Tekrar yeşil sahalara dönen Haller'in kariyeri, başarıları ve son dönem performansı yine dikkatleri üzerine çekti.

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