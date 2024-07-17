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Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Sports Park Radomlje'de oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:07 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:09
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Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, Slovenya'da devam eden Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Dinamo Zagreb maçı ertelenen siyah-beyazlılar, Ukrayna rakibini yenerek yeni sezon için moral depolamak istiyor. Peki Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü TSİ 18.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.

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