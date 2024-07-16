Semih satılık değil

TEKNIK Direktör Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy için yönetime raporunu iletti. EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma katılan genç futbolcu, yeteneğiyle Bronckhorst'u büyüledi. Hollandalı çalıştırıcı, Semih'in her ne şartta olursa olsun takımda tutulması yönündeki istediğini yönetime iletti. Bronckhorst'un Semih için yönetimin biçtiği 30 milyon euro bonservisin verilmesi durumunda dahi satılmamasını istediği de iddia edildi. Semih geçen sezon 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.