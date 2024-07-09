Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 16:36
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta kampa 8 Temmuz'da katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif!
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
DİĞER
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP'de bana sadık 50 vekil var! SHP'nin arkasından kim çıktı?
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı!
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı!
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor
Kartal su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz)
Kadıköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz)
Avcılar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Avusturya'nın Geinberg kasabasına geldi! G.Saray Avusturya'nın Geinberg kasabasına geldi! 16:47
Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti! Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti! 16:35
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! 16:30
Beşiktaş'ta ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı! Beşiktaş'ta ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı! 16:21
F.Bahçe Beko ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Beko ayrılığı duyurdu! 15:52
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 15:46
Daha Eski
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 15:10
JANNIK SINNER MEDVEDEV MAÇI NE ZAMAN? JANNIK SINNER MEDVEDEV MAÇI NE ZAMAN? 14:55
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor 14:52
ALCARAZ - TOMMY PAUL MAÇI NE ZAMAN? ALCARAZ - TOMMY PAUL MAÇI NE ZAMAN? 14:49
Batista Mendy: Tamamen Trabzonspor'a odaklıyım Batista Mendy: Tamamen Trabzonspor'a odaklıyım 14:15
Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman? Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman? 13:28