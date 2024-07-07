Vavro ön plana çıktı

Bordo-mavililer, sağ stoper için ise farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Gigot'un Marsilya'nın kampına dahil olması nedeniyle Kopenhag forması giyen Denis Vavro ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki Slovak savunmacı için yeni hamle yapılabilir

KALMANIZ SİZE BAĞLI

Abdullah Avcı, genç oyunculara net ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam kampa davet ettiği Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy ve Serkan Asan'ın yanı sıra altyapıdan kampa götürdüğü oyunculara bu formayı giymenin kolay olmadığını anlattı. Avcı'nın "Performanslarınızı daha yukarıya taşımak ve burada kalmak sizin elinizde olan bir şey" dediği kaydedildi

ANALİZCİLER TAKİPTE

Abdullah Avcı'nın ekibi antrenmanlardan gözünü bir an olsun ayırmıyor. Analizci ekibi dronla çalışmaları adım adım takip ediyor. Futbolcuların eksiklerini tespit eden ekip Avcı'ya rapor sunuyor. Avcı'nın çalışmaları tekrar izlediği öğrenildi.