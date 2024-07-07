Haberler Beşiktaş Vavro ön plana çıktı

Vavro ön plana çıktı

Bordo-mavililer, sağ stoper için ise farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Gigot’un Marsilya’nın kampına dahil olması nedeniyle Kopenhag forması giyen Denis Vavro ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki Slovak savunmacı için yeni hamle yapılabilir

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vavro ön plana çıktı

Bordo-mavililer, sağ stoper için ise farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Gigot'un Marsilya'nın kampına dahil olması nedeniyle Kopenhag forması giyen Denis Vavro ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki Slovak savunmacı için yeni hamle yapılabilir

KALMANIZ SİZE BAĞLI

Abdullah Avcı, genç oyunculara net ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam kampa davet ettiği Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy ve Serkan Asan'ın yanı sıra altyapıdan kampa götürdüğü oyunculara bu formayı giymenin kolay olmadığını anlattı. Avcı'nın "Performanslarınızı daha yukarıya taşımak ve burada kalmak sizin elinizde olan bir şey" dediği kaydedildi

ANALİZCİLER TAKİPTE

Abdullah Avcı'nın ekibi antrenmanlardan gözünü bir an olsun ayırmıyor. Analizci ekibi dronla çalışmaları adım adım takip ediyor. Futbolcuların eksiklerini tespit eden ekip Avcı'ya rapor sunuyor. Avcı'nın çalışmaları tekrar izlediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orta saha bombası! A Milli yıldızdan yeşil yıldız
Beşiktaş'tan stopere Alman panzeri!
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15