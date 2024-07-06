Haberler Beşiktaş İkinci ayrılık kesinleşti

İkinci ayrılık kesinleşti

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan sonra Valentin Rosier ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldı. 2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Kartal, 27 yaşındaki sağ bek Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı. Fransız oyuncu bu süreçte 5'i ikinci sarı karttan olmak üzere 6 kez de kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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İkinci ayrılık kesinleşti
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan sonra Valentin Rosier ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldı. 2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Kartal, 27 yaşındaki sağ bek Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı. Fransız oyuncu bu süreçte 5'i ikinci sarı karttan olmak üzere 6 kez de kırmızı kart gördü.
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