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Gözler Arjantinli yıldızda

Dünyaca ünlü yıldız Di Maria, birçok ABD ve ülkesi Arjantin'den teklifler almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Gözler Arjantinli yıldızda

Menajeri aracılığıyla temaslarını sürdüren 36 yaşındaki kanat oyuncusu bu iki ülkeden istediği rakamları alamadı. Arjantinli yıldıza en iyi teklifi şu ana kadar Beşiktaş sundu. Di Maria ile görüşen Brad Friedel, yıldız oyuncuyu Süper Lig'de oynamaya ve Türkiye'de yaşamaya ikna etmeye çalışıyor.

DEPLASMAN FORMASINI Di MARiA TANITSIN

Sosyal medyada Di Maria'yı trendlere taşıyan Beşiktaş taraftarı, büyük ses getirdi. Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar, deplasman formasının Di Maria'nın transferiyle tanıtılmasını istedi.

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