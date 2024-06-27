Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Transfer sezonuna bomba gibi giren Beşiktaş, Paulista ve Silva’dan sonra üçüncü yıldıza imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlı yönetim birkaç gün içinde B. Dortmund’dan ayrılan Hummels ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Yeni sezon için danışman olarak Brad Friedel ile anlaşan, Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirip akabinde transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Gabriel Paulista ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler üçüncü imzaya çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

İKİ GÜN İÇİNDE İMZALAMASI BEKLENİYOR
Mats Hummels transferinde ilginç bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Beşiktaş'ın transfer bütçesinin 50 milyon Euro olduğunu belirtilirken, Hummels'in siyah beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğu, Siyah Beyazlı yönetimin Hummels'i 2 gün içinde resmi olarak açıklayacağını iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Teklif, yıllık 3 milyon euro'luk bir maaş içeriyor. Ayrıca bonus ödemelerinin yapılabileceği söyleniyor.

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