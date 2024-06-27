TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...
Transfer sezonuna bomba gibi giren Beşiktaş, Paulista ve Silva’dan sonra üçüncü yıldıza imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlı yönetim birkaç gün içinde B. Dortmund’dan ayrılan Hummels ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.
İKİ GÜN İÇİNDE İMZALAMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın transfer bütçesinin 50 milyon Euro olduğunu belirtilirken, Hummels'in siyah beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğu, Siyah Beyazlı yönetimin Hummels'i 2 gün içinde resmi olarak açıklayacağını iddia edildi.
Teklif, yıllık 3 milyon euro'luk bir maaş içeriyor. Ayrıca bonus ödemelerinin yapılabileceği söyleniyor.
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