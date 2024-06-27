TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...

Yeni sezon için danışman olarak Brad Friedel ile anlaşan, Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirip akabinde transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Gabriel Paulista ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler üçüncü imzaya çevrildi.