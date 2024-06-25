Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak file bekçisinden kariyeri hakkında kritik karar geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 13:59 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:02
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası başarısı ile tamamladı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yeniden ligde şampiyonluğun en iddialı takımlarından birisi haline gelmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Bu anlamda siyah-beyazlılarda takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak oyuncular gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Ersin Destanoğlu. Son olarak file bekçisinden kritik karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren, yeni sezonda da Mert Günok'un arkasında kalmasına kesin gözle bakılan Ersin Destanoğlu, yönetime ayrılma talebini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gemileri yaktı! Yeni sezonda...

Düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öne sürüldü.

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