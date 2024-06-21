TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!
Van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer operasyonları devam ediyor. Ghezzal ile yollarını ayıran siyah beyazlılar orta saha hattı için kolları sıvadı. Kara Kartal Inter ile sözleşmesi sona eren yıldızı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Beşiktaş, İnter ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Hollandalı 10 numarada ısrarcı.
Siyah beyazlılar, devre arasında gündeme gelen ve anlaşma sağlayamadığı Davy Klaassen ile bir kez daha görüştü.
Kartal, 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Inter formasıyla 17 maçta görev alan Hollandalı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
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