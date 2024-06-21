Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer operasyonları devam ediyor. Ghezzal ile yollarını ayıran siyah beyazlılar orta saha hattı için kolları sıvadı. Kara Kartal Inter ile sözleşmesi sona eren yıldızı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:35
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig yarışının bi hayli uzağında kalan Beşiktaş takımı Van Bronckhorst'a emanet etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Hollandalı çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, transferde ilk hamlesini Gabriel Paulista ile yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Orta sahaya deneyimli bir ismi dahil etmek isteyen siyah beyazlılar soluğu İtalya'da aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Beşiktaş, İnter ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Hollandalı 10 numarada ısrarcı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Siyah beyazlılar, devre arasında gündeme gelen ve anlaşma sağlayamadığı Davy Klaassen ile bir kez daha görüştü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Inter'ın yıldızını ikna edecek!

Kartal, 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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