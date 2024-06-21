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Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından gözünü transfere çeviren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, siyah-beyazlıların Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Boşnak golcüyü istediğini yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

Alman Spor Medyası siyah beyazlılar için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bild Gazetesi, Beşiktaş'ın Bundesliga 2'de yer alan Hertha Berlin'in santrforu Haris Tabakovic ile ilgilendiğini ve bu transferi gerçekleştirmek için yönetimin seferber olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

KARTAL, TRANSFERDE ÇOK İSTEKLİ

Sport Bild'in haberine göre, Beşiktaş Tabakovic'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Tabakovic, golcülüğü ve performansıyla siyah-beyazlı ekibin dikkatini çekti. Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

HERTHA: BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Hertha Berlin'in sportif direktörü Thomas Herrich, Tabakovic'e olası bir Beşiktaş teklifi hakkında şunları söyledi: "Kendimizi kandırmayalım. Kilit oyuncularımıza teklifler yapılacaktır. Ancak takımımızı zayıflatmaya niyetimiz yok."

Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

TARAFTARLARI HEYECAN BASTI

Beşıktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Hertha Berlin ile nasıl bir anlaşma yapıp, yapmayacağı merakla bekleniyor. Öte yandan, Tabakovic'in gösterdiği performans, Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

HERTHA BERLIN'İ LİGDE TUTTU

Haris Tabakovic, sezon başında 500 bin Euro karşılığında A.Wien'den Hertha Berlin'e transfer olmuştu. 29 yaşındaki İsviçreli forvet, 32 maçta 22 gol atarak ve 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansıyla Hertha Berlin'in 2. Lig'de kalmasına önemli katkı sağladı.

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