Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından gözünü transfere çeviren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, siyah-beyazlıların Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Boşnak golcüyü istediğini yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TARAFTARLARI HEYECAN BASTI
Beşıktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Hertha Berlin ile nasıl bir anlaşma yapıp, yapmayacağı merakla bekleniyor. Öte yandan, Tabakovic'in gösterdiği performans, Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.
HERTHA BERLIN'İ LİGDE TUTTU
Haris Tabakovic, sezon başında 500 bin Euro karşılığında A.Wien'den Hertha Berlin'e transfer olmuştu. 29 yaşındaki İsviçreli forvet, 32 maçta 22 gol atarak ve 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansıyla Hertha Berlin'in 2. Lig'de kalmasına önemli katkı sağladı.
DİĞER