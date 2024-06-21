Beşiktaş'ın golcüsü Bundesliga 2'den geliyor! Transferi böyle duyurdular

Alman Spor Medyası siyah beyazlılar için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bild Gazetesi, Beşiktaş'ın Bundesliga 2'de yer alan Hertha Berlin'in santrforu Haris Tabakovic ile ilgilendiğini ve bu transferi gerçekleştirmek için yönetimin seferber olduğunu ifade etti.