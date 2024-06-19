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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Sheraldo Becker sürprizi!

Teknık direktör Giovanni van Bronckhorst sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'tan golcü konusunda sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlıların Real Sociedad formasını terleten Sheraldo Becker ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Sheraldo Becker sürprizi!

Teknık direktör Giovanni van Bronckhorst sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, santrfor takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi. Kara Kartal, Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker için harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki Surinamlı golcü için resmi teklif yaptığı dile getiriliyor. Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 18 resmi maça çıkan 1.80 boyundaki futbolcu bu periyotta 3 gol attı ve 2 de asist yaptı. İspanya ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Becker'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Ancak fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. Hollanda vatandaşlığı da bulunan tecrübeli futbolcu, Surinam Milli Takımı'nın formasını 7 kez terletti ve fileleri 2 kez sarstı.

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