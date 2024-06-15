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Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray orta saha yıldızı için karşı karşıya geldi. Çıkış maddesi 15 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcu için ezeli rakipler transfer için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 11:02
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Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Süper Lig devleri Danimarkalı yıldız oyuncu Albert Gronbaek için transfer yarışına girdi.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha Gronbaek için Beşiktaş da devrede.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Galatasaray geçen sezondan bu yana yıldız oyuncuyla ilgileniyor.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Teknik direktör Okan Buruk, Gronbaek'i bu sezon kesinlikle istiyor.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Takvim'de yer alan habere göre; genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro. Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Gronbaek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 2022 yılından beri Bodo Glimt'te forma giyen Albert Gronbaek, 8 numara dışında sol kanat ve 10 numara mevkisinde de görev alabiliyor.

Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Bodo Glimt'te 85 maça çıkan Viking, 30 gol atarken 14 de asist yaptı.

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