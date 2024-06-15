Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.

Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Gronbaek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 2022 yılından beri Bodo Glimt'te forma giyen Albert Gronbaek, 8 numara dışında sol kanat ve 10 numara mevkisinde de görev alabiliyor.