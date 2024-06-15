Transferde orta saha kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray orta saha yıldızı için karşı karşıya geldi. Çıkış maddesi 15 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcu için ezeli rakipler transfer için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
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Teknik direktör Okan Buruk, Gronbaek'i bu sezon kesinlikle istiyor.
Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu.
Takvim'de yer alan habere göre; genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro. Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor.
Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.
Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Gronbaek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 2022 yılından beri Bodo Glimt'te forma giyen Albert Gronbaek, 8 numara dışında sol kanat ve 10 numara mevkisinde de görev alabiliyor.
Bodo Glimt'te 85 maça çıkan Viking, 30 gol atarken 14 de asist yaptı.
Genç yetenek, Bodo dışında Aarhus'ta da forma giydi. Danimarkalı orta saha İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip ediliyor.
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