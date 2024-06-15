Liderimiz Van Bronkhorst

Başkan Hasan Arat, yaptığı açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un elde ettiği başarılarla kendisini ispat etmiş bir teknik adam olduğunu belirterek, "Hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak adına önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Van Bronckhorst, kulübümüzün geleceği açısından kritik öneme sahip bir isim. Hepinizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanı. Modern futbol anlayışı ve genç oyunculara verdiği önemle kulüp için en uygun isimlerden biri. Kulübümüzün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Giovanni van Bronckhorst idi. Bu kararı verdiğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu tüm taraftarımız hissedecek" ifadelerini kullandı.

İLK TEBRİK EDEN İSİMDİ

Hollandalı teknik adamla ocak ayından bu yana iletişimde olduklarına dikkati çeken Arat, "Ocak'ta anlaşmak üzereydik. Yardımcısı Van Gastel'in NAC Breda ile sözleşmesi vardı, olmadı. Bizimle ilişkisini hiçbir zaman koparmadı. Türkiye Kupası'nı kaldırdıktan sonra beni tebrik etmek için ilk arayan isimlerden biriydi. Van Gastel, NAC Breda'yı şampiyon yaptı ve 1. Lig'e yükseltti. Sonra Van Bronckhorst bize hazır olduğunu iletti. Biz de anlaşmaya karar verdik. Çok mutluyuz. Çok büyük başarılara imza attı. Eşi ile vakıf kurdu ve gençlere iyilikler yapıyor. Bu yaptığı iyiliklere Türkiye'de de devam edebilir. Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

KUVVETLI BİR TAKIM OLACAK

Transfer çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdüklerini aktaran Arat, "Büyük hazırlıklar yaptık. Hedefimizdeki herkesle görüşüyoruz. Sahamızın yenilenmesine başlanıyor. Çok güzel bir çatımız olacak. Tesislerdeki 2 sahanın değişimine de başlandı. Taraftarımıza ve genel kurulumuza sözümüz var. Beşiktaş'ın menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Çok travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurtulup bir an önce kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Taraftarımızın, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde, kartalların uçmasına hazırlanması lazım" dedi.