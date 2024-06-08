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Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok önemli isim bulunan siyah-beyazlılar, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. Kara-Kartal, van Bronckhorst'un özellikle istediği sarı-lacivertli oyuncu için harekete geçti. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 18:45
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Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Yeni sezon planlamalarına başlayan ve Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorts'u takımın başına geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Yeni hocasını açıklayan yönetim, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

HEDEFTEKİ İSİM RYAN KENT!
Yeni Asır'ın haberine göre; Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi

2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda.

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