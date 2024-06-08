Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Van Bronckhorst özellikle istedi
Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok önemli isim bulunan siyah-beyazlılar, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. Kara-Kartal, van Bronckhorst'un özellikle istediği sarı-lacivertli oyuncu için harekete geçti. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
HEDEFTEKİ İSİM RYAN KENT!
Yeni Asır'ın haberine göre; Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı.
Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor.
Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.
2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.
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