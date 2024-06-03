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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! Kiralama teklifi yapıldı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Federico Bernardeschi için tekrardan girişimde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! Kiralama teklifi yapıldı

Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi'ne, menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Kara Kartal'a son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu. 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen Bernardeschi, 10 numarada da başarılı bir şekilde forma giyebiliyor. Beşiktaş Yönetimi, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin 29 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'nin menajeriyle görüştüğü bildirildi.

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