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Slaven Bilic'in rüyası
Al-Fateh takımında teknik direktörlük yapan Beşiktaş ile ismi anılan Slaven Bilic, Real Madrid oyuncusu olan vatandaşı Luka Modric ve Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transfer edilmesini umduğunu açıkladı. Bilic, "Bana söz verilen rüya takımım için Modric ve Messi'nin kadroya dahil edilmesini umuyorum. İki dünya yıldızı ile rüya takım olacağız" dedi.
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