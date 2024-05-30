TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum
Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sağ kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti. Transferde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Kara-Kartal, teklifini yaptı. İşte pazarlıklarda son durum...
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2021 yılından beri Ajax forması giyen Berghuis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını 42 defa terleten yıldız futbolcu sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Berghuis için şimdiye kadar 19 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Beşiktaş, Berghuis'i transfer ederek sağ kanadını sağlama almayı hedefliyor.
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