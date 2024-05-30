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TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sağ kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti. Transferde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Kara-Kartal, teklifini yaptı. İşte pazarlıklarda son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

Beşiktaş bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da yıldız oyuncularla görüşüyor. Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax'ın Hollandalı yıldız Steven Berghuis için Kartal'dan yeni bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. Ajax'ın ise bu teklifi şimdilik kabul etmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

Takvim'in haberine göre Hollandalılar, Berghuis için 7 milyon Euro istiyor. Beşiktaş'ın bu rakamı çok bulduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için en fazla 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

2021 yılından beri Ajax forması giyen Berghuis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını 42 defa terleten yıldız futbolcu sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a! İşte pazarlıklarda son durum

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Berghuis için şimdiye kadar 19 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Beşiktaş, Berghuis'i transfer ederek sağ kanadını sağlama almayı hedefliyor.

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