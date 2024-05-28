Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Sabah'ta yer alan habere göre, Fransız devi performansından memnun kalmadığı Kamerunlu ön liberonun, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Türkiye'ye dönecek.
Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan ve takımı adına sadece 1 gol kaydeden Onana, kadro planlamasında düşünülmüyor. Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu yeniden kiralık göndermenin ya da satmanın yollarını arayacak. Onana, Kartal'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor
DİĞER