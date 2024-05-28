Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandıran ve ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni döneme çevrildi. Sezon başında 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, orada da bekleneni veremedi.