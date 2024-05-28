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Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ve Ligue 1 ekibi Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandıran ve ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni döneme çevrildi. Sezon başında 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, orada da bekleneni veremedi.

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Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Sabah'ta yer alan habere göre, Fransız devi performansından memnun kalmadığı Kamerunlu ön liberonun, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Türkiye'ye dönecek.

Beşiktaş'ta Jean Onana sıkıntısı

Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan ve takımı adına sadece 1 gol kaydeden Onana, kadro planlamasında düşünülmüyor. Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu yeniden kiralık göndermenin ya da satmanın yollarını arayacak. Onana, Kartal'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor

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