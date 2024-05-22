Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...
Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin açıklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranıp yıldız hocayı takımın başına getirmek isterlerken tecrübeli çalıştırıcı için planlarını yaptılar. İşte detaylar...
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Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben, bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" demişti. Kupa finali sonrası Mourinho'yla görüşme olacak.
YÜCEL DEVREYE GİRECEK
Yönetim, Mourinho operasyonunda sponsor desteği kullanarak başarılı hocanın maaş yükünden kurtulacak. Ek olarak İkinci Başkan Hüseyin Yücel de devreye girerek Mourinho'nın maaşının bir kısmını üstlenecek.
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