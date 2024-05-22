Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin açıklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranıp yıldız hocayı takımın başına getirmek isterlerken tecrübeli çalıştırıcı için planlarını yaptılar. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Birçok teknik adamla görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş'ta son olarak Jose Mourinho'nun ismi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün Mourinho'yla görüştüğünü resmen duyurarak camiayı heyecanlandırmıştı.

Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Yücel, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz."

Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben, bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" demişti. Kupa finali sonrası Mourinho'yla görüşme olacak.

Beşiktaş'ta Jose Mourinho planı! Maaşının bir kısmını...

YÜCEL DEVREYE GİRECEK

Yönetim, Mourinho operasyonunda sponsor desteği kullanarak başarılı hocanın maaş yükünden kurtulacak. Ek olarak İkinci Başkan Hüseyin Yücel de devreye girerek Mourinho'nın maaşının bir kısmını üstlenecek.

F.Bahçe'den 6 numaraya sürpriz isim!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…
Meclis'te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın sağına Tangocu yıldız!
Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...
İstanbul namaz vakitleri (22 Mayıs Çarşamba)
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 MAYIS rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 00:11
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 00:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 00:11
Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... 00:11
Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... 00:11
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı 00:11
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 00:11
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 00:11
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 00:11
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 00:11
Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız 00:11