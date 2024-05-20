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TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla tepki çeken Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılara veda edecek olan Kamerunlu santrforun yeni adresi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:29
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TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

RUS DEVİ PEŞİNDE

Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Haberin detaylarında Rus devinin geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon Euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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