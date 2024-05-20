TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla tepki çeken Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılara veda edecek olan Kamerunlu santrforun yeni adresi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon Euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.
33 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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