Mourinho geliyor

Beşiktaş'tan Jose Mourinho bombası...Siyah-beyazlılar dün Hatayspor ile evinde 2-2 berabere kalırken, İkinci Başkan Hüseyin Yücel karşılaşma sonrasında bombayı patlattı. Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun ekonomik beklentilerini karşıladıklarını açıklayan Yücel, "Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.