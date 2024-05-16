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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yine Stefan Savic!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamaları devam ederken flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Stefan Savic'i yine gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yine Stefan Savic!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Takvim'in haberine göre siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic için yeniden devreye girdiği belirtildi. Atletico Madrid'le kontratını 2025'e kadar uzatan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılık kararı aldığı ve kendisine Türkiye'nin dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi. Deneyimli stoperin tekliflerle ilgili kararını kısa süre içerisinde vereceği de gelen haberler arasında. Kartal'ın tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katarak savunmadaki lider özellikli stoper sorununu da çözmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Bu sezon İspanyol ekibi ile bu sezon 32 maça çıkan Savic, takımına skor katkısında bulunamadı.

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Atletico Madrid kariyerinde 296 maça çıkan tecrübeli stoper söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistle 6 gole katkı sağladı.

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