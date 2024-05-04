Sırada kupa var

Beşiktaş teknik sorumlusu Halim Okta, iyi bir futbolla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Okta, "Talihsiz bir gol yedik. Hemen karşılık verdik. Oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece ikinci yarının ilk 10 dakikası aksadık. Çok istekli oynadık. Rizespor'u da iyi oyun sebebiyle tebrik ediyorum. Üç gün sonraki Ankaragücü maçı öncesinde de moral verici oldu. Bu oyunu geliştirerek O mücadelede daha iyi olacağız. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

KAZANMAK İSTERDİK

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Son ana kadar oyunun içindeydik, golü de bulabilirdik. Kalan 3 maçta telafisini yapmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız" ifadelerini kullandı.